Canadá exigirá advertências de saúde em cada cigarro

O Canadá exigirá que advertências sanitárias sejam impressas diretamente nos cigarros e charutos individuais, endurecendo o combate ao tabagismo, anunciou nesta quarta-feira (31) a ministra de Dependências do país.



Implementadas gradualmente a partir de 1º de agosto, as mensagens incluirão frases como "Veneno em cada tragada", "A fumaça do tabaco prejudica as crianças" e "Cigarros causam câncer".



A ministra de Dependências, Carolyn Bennett, afirmou que o consumo de tabaco segue matando 48 mil canadenses por ano. A nova regra de rotulagem é uma "inovação mundial", segundo ela, embora o Reino Unido tenha considerado uma regulamentação semelhante.



"Esse passo audacioso tornará as mensagens de advertência para a saúde praticamente inevitáveis e, juntamente com as imagens gráficas atualizadas exibidas nas embalagens, fornecerá um lembrete real e impactante das consequências do tabagismo para a saúde", disse Bennett.



O governo canadense observou que alguns jovens, que são particularmente suscetíveis ao risco de dependência do tabaco, começam a fumar depois de receberem um cigarro solto em vez de um pacote com os alertas.



Em 2000, o Canadá se tornou o primeiro país a incluir advertências gráficas nas embalagens de cigarros, com imagens chocantes de corações e pulmões doentes, para conscientizar sobre os perigos para a saúde associados ao consumo de tabaco.



O número de fumantes tem diminuído nas últimas duas décadas.



Ottawa tem como objetivo reduzir a quantidade de fumantes no país, atualmente em torno de 13%, para 5% da população até 2035.