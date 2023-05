Jovens presos na Venezuela por assassinar mulher e vender seus olhos

436

Crime ocorreu em Caracas, na Venezuela, e investigações já estão em curso (foto: Pixabay)

Dois jovens foram detidos sob acusação de assassinar uma mulher em Caracas, Venezuela, com a finalidade de comercializar os olhos da vítima por cerca de R$ 450. O corpo de Duibraska Andreína Rivas Romero, 31 anos, foi localizado no rio Motatán em 23 de maio, conforme relatos.





José Gregorio Hernandez Vargas, 19 anos, teria convidado a vítima para um passeio próximo ao rio. A caminho do local, o casal de amigos fez uma parada na residência de Kleiver Omar Linares Rondón, 21 anos, onde ocorreu o crime. A mulher foi atacada com uma faca pelos dois jovens, que removeram seus olhos com a intenção de vendê-los por R$ 450. Uma das razões para a venda, segundo informações, era o plano de um dos rapazes de deixar o país.





Após cometerem o crime, os assassinos retornaram à casa da vítima para entregar seus pertences à família, alegando desconhecer seu paradeiro. A polícia local, no entanto, encontrou o corpo e prendeu os jovens. As investigações continuam em curso.