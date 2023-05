Parlamento do Japão aprova lei para prolongar vida útil dos reatores nucleares

436

O Parlamento do Japão aprovou nesta quarta-feira uma lei que prorroga a vida útil dos reatores nucleares para mais de 60 anos, com o objetivo de melhorar o fornecimento de energia elétrica e ajudar o país a alcançar suas metas climáticas.



A medida permitirá excluir da duração total de operação os períodos de pausa dos reatores devido a sua adaptação às novas regras de segurança nuclear, adotadas no Japão após a catástrofe de Fukushima em 2011 ou vinculadas a decisões judiciais provisórias.



O primeiro-ministro Fumio Kishida havia anunciado a iniciativa no ano passado para reativar o setor nuclear do país, meses depois de uma crise de energia provocada pela guerra na Ucrânia.



A Autoridade de Segurança Nuclear (NRA) japonesa aprovou a medida em fevereiro.



A nova legislação inclui ações para fortalecer as verificações de segurança em reatores antigos.



Todo o sistema nuclear japonês foi paralisado após a catástrofe na central de Fukushima, provocada por um tsunami.



Dos 33 reatores teoricamente operacionais no país, apenas 10 voltaram a funcionar desde então, depois de medidas de ajuste às normas de segurança mais rigorosas.