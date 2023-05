Coreia do Norte disparou 'veículo de lançamento espacial', afirma Seul

436

A Coreia do Norte disparou o que chamou de "veículo de lançamento espacial", anunciou o Exército sul-coreano nesta quarta-feira (noite de terça, 30, no Brasil), o que levou autoridades de Seul a emitirem um alerta para preparar a população caso uma evacuação seja necessária.



Pyongyang havia confirmado na véspera seus planos de lançar o que chamou de "satélite de reconhecimento militar nº 1" antes do próximo dia 11, e que o Japão havia sido avisado.



Logo depois, foi divulgado na Coreia do Sul um texto de alerta, que dizia: "Cidadãos, por favor preparem-se para evacuar e permitam que idosos e crianças sejam retirados prioritariamente", enquanto uma sirene de alerta soava no centro da capital sul-coreana. Minutos depois, o ministro do Interior sul-coreano reconheceu que o alerta havia sido "emitido incorretamente", sem dar explicações.



O Estado-Maior Conjunto informou que o projétil sobrevoou o Mar Amarelo e não afetou a região metropolitana de Seul, segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap.



O "satélite nº 1 de reconhecimento militar" será "lançado em junho" para "enfrentar as ações militares perigosas dos Estados Unidos e seus vassalos", disse Ri Pyong Chol, vice-presidente da comissão militar central do partido governante da Coreia do Norte, citado na véspera pela agência oficial KCNA.



Ri afirmou que o satélite e "vários meios de reconhecimento que tem que ser testados são indispensáveis para rastrear, monitorar e lidar antecipadamente e em tempo real com os atos militares perigosos dos Estados Unidos e de suas forças vassalas".



O comentário foi uma referência aos exercícios militares conjuntos de Washington e Seul nos arredores da península coreana, que Pyongyang vê como testes para uma invasão.