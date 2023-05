436

O Japão ativou seu alerta de mísseis para a região sul de Okinawa na manhã desta quarta-feira (noite de terça, 30, no Brasil), depois que o exército sul-coreano informou que o Norte havia lançado o que chamou de um veículo espacial.



"Disparo de míssil. Disparo de míssil. A Coreia do Norte parece ter disparado um míssil. Por favor, abriguem-se dentro de prédios ou no subsolo", disse o alerta, tuitado pelo gabinete do primeiro-ministro e exibido pela emissora nacional NHK.