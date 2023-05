Vídeo mostra desaparecimento de jovem em mar repleto de tubarões

436

Um vídeo alarmante, divulgado na terça-feira (30/5), registra o instante em que Cameron Robbins, um jovem de 18 anos, desaparece no mar, cercado por tubarões. No momento do ocorrido, é possível ouvir gritos assustados das pessoas a bordo da embarcação que presenciaram a cena. O estudante norte-americano celebrava sua formatura do ensino médio em um cruzeiro quando aceitou o desafio de seus colegas para pular na água.

As buscas por Cameron foram suspensas no final de semana pelas equipes de resgate, e não há previsão de que sejam retomadas. A polícia de Nassau está investigando as circunstâncias do acontecimento e analisando o caso.

Até o momento, não há informações sobre o paradeiro do jovem ou o desfecho da situação. A comunidade local e os familiares de Cameron acompanham ansiosamente o desenrolar das investigações, na esperança de que ele seja encontrado.

A polícia está investigando as circunstâncias do acontecimento. (foto: Reprodução)