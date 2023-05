Reajuste no valor do visto para os Estados Unidos afeta brasileiros

436

Vistos de estudante e visitante de intercâmbio também sofreram aumento de US$ 160 para US$ 185. (foto: Reproduão/depassaporte) O valor do visto para os Estados Unidos foi reajustado nesta terça (30/5), conforme informado pela Embaixada dos EUA no Brasil e pelo Consulado americano em São Paulo. A taxa do visto de turismo/negócios (categoria B1/B2) passou de US$ 160 para US$ 185, representando um acréscimo de R$ 125 para os brasileiros, considerando a cotação atual do dólar (US$ 1 = R$ 5).





Além disso, o consulado anunciou que as taxas para vistos de outras categorias não baseadas em petição, como estudante e visitante de intercâmbio, também sofreram aumento de US$ 160 para US$ 185. Já as taxas para vistos de não imigrante baseados em petição voltados para trabalhadores temporários (categorias H, L, O, P, Q e R) aumentaram de US$ 190 para US$ 205. Para comerciantes, investidores de tratados internacionais e requerentes de tratados em ocupações especializadas (categoria E), o valor subiu de US$ 205 para US$ 315.





O Consulado dos Estados Unidos em São Paulo destacou que o Departamento de Estado dos EUA está comprometido em facilitar viagens legítimas de não imigrantes e imigrantes para o país. Em dezembro de 2021, foi publicado um aviso para revisão dos aumentos propostos nas taxas de processamento de vistos de não-imigrante, e desde então a demanda por esses vistos teve um aumento maior do que o previsto, reduzindo o custo unitário desse serviço. Como resultado, o Departamento implementará aumentos menores para essa taxa de NIV.





O consulado ressaltou que as operações consulares são financiadas pelas taxas cobradas pelos serviços prestados e devem ser estabelecidas com base no custo real da prestação de serviços. A última atualização dessas taxas ocorreu em 2012.





No consulado de São Paulo, o tempo médio de espera para a primeira entrevista de visto de turismo e negócios está em torno de 610 dias. Entretanto, para vistos de estudantes e intercâmbios, o tempo de espera é inferior a três dias. Para vistos de turismo e negócios sem necessidade de entrevista, a espera é de 80 dias. No caso de renovações dentro do prazo de quatro anos, o processo é diferenciado e não requer entrevista.





Em relação às solicitações de emergência, o pedido é realizado por um processo distinto. Uma ferramenta digital permite conferir o tempo de espera em todas as regiões do Brasil. Os interessados podem agendar entrevistas em Brasília, Recife, Porto Alegre ou Rio de Janeiro, além de São Paulo. É recomendável verificar o período de espera em outros consulados e monitorar a inclusão de novos horários no sistema de agendamentos, pois há muitos cancelamentos de última hora e o reagendamento não tem custo.