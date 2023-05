Presidente eleito do Paraguai quer negociações comerciais do Mercosul como bloco

436

O presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña, afirmou nesta segunda-feira (29) que há "um longo caminho pela frente" no processo de integração regional, e defendeu negociações comerciais como bloco dentro do Mercosul, em vez de cada país de forma independente.



Peña, um economista de 44 anos que assumirá o cargo em 15 de agosto, visitou os presidentes Luis Lacalle Pou, do Uruguai, e Alberto Fernández, da Argentina, que junto com o Brasil e o Paraguai formam o Mercado Comum do Sul (Mercosul) desde 1991.



"A posição do Paraguai é negociar dentro do Mercosul. O Paraguai entende que sempre estará em melhor situação negociando como bloco dentro do Mercosul", declarou Peña a jornalistas em Montevidéu.



O paraguaio, que almoçou com Lacalle Pou na capital uruguaia após um café da manhã com Fernández em Buenos Aires, disse que compreende "a frustração do Uruguai", que há anos pede maior flexibilidade ao Mercosul para impulsionar acordos com terceiros.



"Entendo muito bem a posição do Uruguai. O Uruguai quer que os uruguaios tenham acesso a mais mercados. Isso é o que nós, paraguaios, também queremos, seja dentro ou fora do Mercosul. Acredito que estaremos melhores dentro do Mercosul, um Mercosul que ajude mais os países pequenos", acrescentou.



O Uruguai está em negociações para um Tratado de Livre Comércio (TLC) com a China, o que tem gerado tensões e alertas dos parceiros do Mercosul de que o bloco poderia se fragmentar.



Peña, que visitou a sede do Mercosul e da Associação Latino-Americana de Integração (Aladi) em Montevidéu, também enfatizou sua posição de "fortalecer todas as instâncias e órgãos de integração regional", incluindo a União de Nações Sul-Americanas (Unasul) e o Prosul. No entanto, clamou pela "retirada da ideologia" das relações entre os países.



Sobre sua parada em Buenos Aires, o presidente eleito paraguaio destacou dois "temas estratégicos" discutidos com Fernández: a Hidrovia Paraná-Paraguai e a usina hidrelétrica de Yacyretá.



"Trabalhar em investimentos que gerem desenvolvimento será a prioridade do nosso governo", tuitou Peña, cuja vitória ratificou a hegemonia do Partido Colorado (direita), que está no poder no Paraguai há quase sete décadas.