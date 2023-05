Incêndio florestal no Canadá gera desocupação de milhares de casas

436

As investigações sobre a causa do incêndio seguem em andamento. (foto: Walter Tychnowicz/AFP)

Um incêndio florestal atingiu Halifax, cidade situada na região leste do Canadá, nesta segunda-feira (29/5), causando a desocupação obrigatória de milhares de casas. As autoridades locais afirmam que os moradores só poderão retornar às suas residências após serem notificados pelos governos municipais.





O prefeito Mike Savage informou que cerca de 18.000 pessoas foram afetadas pela medida. No domingo, as ordens de desocupação foram emitidas para as áreas de Hammonds Plains, Upper Tantallon e Pockwock, comunidades suburbanas que abrigam grande parte dos trabalhadores da cidade e estão localizadas a aproximadamente 24 quilômetros de Halifax. Durante a noite, os habitantes dos bairros vizinhos, rodeados por florestas, demonstraram preocupação.





O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, declarou em um tuíte na segunda-feira que a situação dos incêndios florestais na província da Nova Escócia, onde se encontra Halifax, é 'incrivelmente séria'. Trudeau garantiu que seu governo está disposto a oferecer assistência, caso necessário.





Além disso, os incêndios resultaram na desocupação de aproximadamente 400 casas na província de New Brunswick durante o fim de semana. Brad Henderson, prefeito de Saint Andrews, em New Brunswick, afirmou na segunda-feira que, apesar de progressos, o fogo ainda não estava totalmente controlado.





Dave Meldrum, vice-chefe regional de incêndio e emergência de Halifax, comunicou aos jornalistas na manhã de segunda-feira que as áreas de Tantallon e Hammonds Plains continuam sendo afetadas pelas chamas. As investigações sobre a causa do incêndio seguem em andamento, e até o momento, não há registros de vítimas fatais ou feridos.