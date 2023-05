Partes em conflito no Sudão prorrogam cessar-fogo por cinco dias

436

A Arábia Saudita e os Estados Unidos anunciaram, nesta segunda-feira (29), a prorrogação por cinco dias de um cessar-fogo no Sudão, que entrou em vigor há uma semana, mas nunca foi respeitado pelas partes em conflito.



Em um comunicado conjunto, os mediadores internacionais informaram que "receberam com satisfação o acordo entre as Forças Armadas Sudanesas e as Forças de Apoio Rápido para uma prorrogação por cinco dias do acordo de cessar-fogo que assinaram em 20 de maio de 2023".



O Sudão está mergulhado em uma guerra que já deixou cerca de 1.800 mortos e mais de um milhão de deslocados, segundo a ONG ACLED e a ONU.



Os confrontos começaram em 15 de abril entre o exército, chefiado pelo general Abdel Fatah al Burhan, e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR), liderados pelo general Mohamed Hamdan Daglo.



Os dois grupos se acusaram mutuamente de violar o cessar-fogo, assim como nas dezenas de tréguas acordadas desde o início dos confrontos.



A última, negociada com mediadores americanos e sauditas em Jidá, entrou em vigor em 22 de maio e devia terminar na noite desta segunda.



Apesar da trégua, os combates continuaram assolando o país e os moradores da capital, Cartum, informaram sobre confrontos no norte da cidade, de mais de cinco milhões de habitantes. Também reportaram tiros de artilharia no sul.