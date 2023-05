Águas do Grande Canal de Veneza surgem tingidas de verde

436

A cor verde fosforescente que manchou uma parte das águas do Grande Canal de Veneza no domingo deveu-se à presença de fluoresceína, uma substância não tóxica geralmente utilizada para testar redes de águas residuais, anunciaram autoridades locais nesta segunda-feira (29).



A análise das amostras de água revelou "a presença de fluoresceína", declarou, em nota, a Agência Regional de Prevenção e Proteção do Meio Ambiente do Veneto (Arpav), região onde fica Veneza.



Os resultados "não indicaram a presença de elementos tóxicos nas amostas analisadas", completou o órgão, sem informar a origem da presença desta substância no Grande Canal.



Os moradores alertaram as autoridades sobre a mudança de coloração da água.



O jornal local La Nuova Venezia reportou que a polícia iniciou uma investigação para descobrir se o fenômeno era o resultado de um protesto de ambientalistas.



Não é a primeira vez que as águas do Grande Canal surgem verdes.



Em 1968, o artista argentino Nicolás García Uriburu tingiu as águas do canal durante a 34ª Bienal de Veneza para aumentar a conscientização sobre a ecologia.