Explosões e sirenes antiaéreas em Kiev

Várias explosões foram ouvidas nesta segunda-feira (29) no centro de Kiev, pouco depois do acionamento das sirenes antiaérea na capital da Ucrânia.



"Explosões na cidade, em bairros do centro", escreveu no Telegram o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko. "A defesa antiaérea está em ação", afirmou a administração militar da cidade.



"O ataque contra Kiev continua", declarou alguns minutos mais tarde o prefeito, que pediu aos moradores da cidade que permaneçam nos abrigos antiaéreos.



Klitschko disse que os serviços de emergência estão trabalhando para apagar o incêndio provocado pelos destroços de um foguete no distrito de Obolonskii, na zona norte da cidade.



Kiev permaneceu relativamente à margem dos ataques desde o início do ano, mas nas últimas semanas foi alvo de bombardeios quase todas as noites.



Poucas horas antes, o comandante do exército ucraniano, Valeri Zaluzhni, anunciou que o país interceptou 37 mísseis de cruzeiro e 29 drones de combate russos durante uma nova série de ataques noturnos.



"Durante a noite noite, os ocupantes atacaram instalações militares e infraestruturas essenciais. Eles lançaram quase 40 mísseis de cruzeiro 35 drones, a partir do norte e do sul", afirmou no Telegram. De todos os projéteis, 37 mísseis e 2 drones foram derrubados, destacou o comandante militar.



Um bombardeio russo atingiu uma instalação militar na região ucraniana de Khmelnitski, oeste do país, informaram as autoridades locais.