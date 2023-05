Papa pede para facilitar envio de ajuda a Mianmar após ciclone Mocha

436

O papa Francisco pediu, neste domingo (28), que as autoridades locais facilitem o acesso de organizações humanitárias às áreas afetadas pelo ciclone mortal Mocha, que atingiu partes de Mianmar e de Bangladesh há duas semanas.



"Faço um apelo aos responsáveis para que facilitem o acesso à ajuda humanitária", disse o papa ao final da oração do Angelus no Vaticano.



"Faço um apelo ao senso de solidariedade humana e eclesiástica para ir em auxílio destes irmãos e irmãs", acrescentou o pontífice argentino.



O ciclone Mocha atingiu Mianmar e Bangladesh em 14 de maio, com ventos de 195 que destruíram prédios e chuvas torrenciais que transformaram ruas em rios.



A ONU apelou na quarta-feira à junta militar que governa Mianmar para facilitar a chegada de ajuda vital para cerca de 800.000 pessoas que precisam de alimentos e outras ajudas de emergência.



A junta que governa Mianmar, que relatou 148 mortes pelo ciclone, declarou estado de catástrofe no estado de Rakhine após a passagem do Mocha.



Esta área no oeste do país abriga centenas de milhares de pessoas pertencentes à minoria rohingya, um grupo muçulmano discriminado e perseguido em Mianmar.