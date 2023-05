Homem de 72 anos se forma em cinema com mãe de 98 anos na plateia

436

Sam ingressou na faculdade em 2019. (foto: Reprodução/New York Post)





Nesta quinta-feira (25/5), Sam Kaplan, um homem de 72 anos, concluiu sua graduação na faculdade de cinema no Georgia Gwinnett College, nos Estados Unidos. Sua mãe, Virginia Kaplan, de 98 anos, estava presente na cerimônia, orgulhosa de seu filho. As informações são do jornal New York Post.





Sam Kaplan decidiu ingressar na faculdade em 2019, 50 anos após concluir o ensino médio em 1969 e optar por não prosseguir com o ensino superior na época. Ele contou que a ideia surgiu ao ouvir no rádio que o curso estava sendo oferecido. Sempre apaixonado por escrever e contar histórias, Sam acreditava que poderia transformar suas narrativas em roteiros cinematográficos e, para isso, precisava adquirir conhecimentos específicos na área.





O curso de cinema e artes de mídia foi desafiador e gratificante, segundo Kaplan. Com o diploma em mãos, ele planeja escrever roteiros no futuro. Aprender a estudar novamente e interagir com outros alunos proporcionou momentos divertidos, apesar das dificuldades enfrentadas.





A presença de sua mãe, Virginia, na cerimônia de formatura foi a "cereja do bolo" para Sam. Ela declarou estar extremamente orgulhosa do filho e satisfeita com sua conquista, especialmente por ele ter superado os obstáculos e persistido. Virginia completará 99 anos em breve.