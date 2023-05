Lula rejeita visita à Rússia em telefonema com Putin

436

O presidente Lula rejeitou, nesta sexta-feira (26), um convite para viajar a São Petersburgo em uma chamada telefônica com seu homólogo russo, Vladimir Putin, dias depois de um frustrado encontro com o líder ucraniano, Volodimir Zelensky.



"Agradeci (a Putin) um convite para ir ao Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo e respondi que não posso ir à Rússia nesse momento", tuitou Lula sobre este evento previsto para entre 14 e 17 de junho.



"Mas reiterei a disposição do Brasil, junto à Índia, Indonésia e China, de conversar com os dois lados do conflito em busca da paz", acrescentou o líder esquerdista.



Lula propõe que o Brasil seja mediador em uma eventual negociação para acabar com a guerra entre os países vizinhos, iniciada pela invasão russa ao território ucraniano em fevereiro de 2022.



O petista, que foi acusado de ser brando com a Rússia em relação à sua invasão, protagonizou um desencontro com Zelensky à margem da cúpula do G7 em Hiroshima no fim de semana passado, quando uma reunião bilateral prevista com o governante ucraniano não se concretizou.



Lula disse estar "chateado" por não ter se reunido com seu homólogo ucraniano. Mas também afirmou que não fazia muito sentido se reunir com Zelensky neste momento porque nem o mandatário ucraniano nem Putin dão sinais de querer a paz.