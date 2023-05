Céline Dion cancela shows até abril de 2024 por motivos de saúde

436

A cantora canadense Céline Dion cancelou, por motivos de saúde, quase 40 shows previstos na Europa até abril de 2024, anunciaram os organizadores da sua turnê em comunicado nesta sexta-feira (26).



A estrela do pop "continua seu tratamento" para a rara doença neurológica de que sofre, acrescentou o comunicado.



Em dezembro ela anunciou o cancelamento ou adiamento de seus shows agendados na Europa entre fevereiro e julho de 2023.



"Me esforço muito recuperar minhas forças, mas as turnês podem ser muito difíceis (...) É melhor cancelarmos tudo agora, até estar realmente pronta para voltar aos palcos", explicou a artista de 55 anos, citada no comunicado.



O último show de Céline Dion data de março de 2020 em Newark (Estados Unidos). Depois de 50 shows na América do Norte, a sua turnê mundial Courage World Tour foi interrompida pela pandemia de covid-19 e a cantora nunca mais conseguiu retomá-la devido aos espasmos musculares.



Seu próximo show estava agendado para 1º de setembro em Paris.



Céline Dion sofre da síndrome da pessoa rígida, uma doença cuja causa exata é desconhecida, mas de origem aparentemente autoimune.



Essa síndrome, que afeta uma em um milhão de pessoas, causa dor aguda e dificuldade de locomoção, impedindo atividades físicas intensas.



"A equipe médica que acompanha Céline acompanha a evolução da doença e seu tratamento", disse sua assessoria.



"Os ingressos comprados para as 42 datas canceladas serão reembolsados", acrescentaram os organizadores da turnê.



Dion é uma das artistas mais populares do mundo, conhecida, entre outros sucessos, por "My Heart Will Go On", música de 1997 da trilha sonora do filme "Titanic".