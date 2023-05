'Sem esperança': jovens anti-Erdogan pensam em deixar a Turquia

436

Hasibe Kayaroglu estava confiante de que as eleições presidenciais provocariam uma mudança na Turquia, mas, a dois dias do segundo turno, no qual o atual presidente Recep Tayyip Erdogan é o favorito, o jovem turco já pensa em emigrar.



"Os jovens perderam a esperança. Todas as noites, a única coisa que converso com meu colega de quarto é sobre como ir embora", admite esta estudante de engenharia da capital Ancara.



Entrevistados pela AFP, outros cinco jovens de Ancara e Istambul expressaram um ponto de vista semelhante, compartilhado por inúmeros usuários nas redes sociais.



Todos eles garantem que querem deixar a Turquia, onde a economia e as liberdades públicas se deterioraram depois de duas décadas no poder do islamita e conservador Erdogan.



"Vivemos num país bonito, mas mal governado e a situação só piora. Por isso, muitos jovens querem ir para o exterior", afirma Emre Yörük, cujo irmão mais velho o pressiona a emigrar, seguindo o exemplo de dezenas de milhares de jovens turcos a cada ano.



Mais de 72% dos turcos entre 18 e 25 anos querem viver fora da Turquia se tiverem a oportunidade, de acordo com uma pesquisa da fundação Konrad-Adenauer publicada no início do ano passado.



"Esse número é elevado mesmo entre os que apoiam o AKP (partido de Erdogan) e o MHP", formação ultranacionalista com a qual o presidente turco muitas vezes fez acordos, lembra a socióloga Demet Lüküslü, especialista em juventude e professora da universidade Yeditepe de Istambul.



"Os jovens não reclamam apenas da situação econômica, mas também do clima", diz a especialista.



- "Mulheres iranianas" -



As pesquisas mostram que o candidato preferido da juventude é o social-democrata Kemal Kili Kiliçdaroglu, rival de Erdogan nas eleições.



Apesar das expectativas, o candidato de centro-esquerda obteve apenas 44,9% dos votos no primeiro turno, muito atrás dos 49,5% do atual presidente.



Ezgi, de 25 anos, admite "ter perdido todas as esperanças" e garante que só vai votar nas eleições de domingo "por dever".



"Se Erdogan vencer, deixarei a Turquia", diz esta jovem, cuja irmã vive na Holanda.



"Amo profundamente meu país, mas não quero acabar como as mulheres iranianas", acrescenta Ezgi, que teme que deputados islâmicos sejam eleitos nas eleições legislativas.



- "Este país precisa de vocês" -



Embora muitas pessoas com menos de 30 anos pensem em emigrar, essa questão não surgiu nas campanhas, dominadas nos últimos dias pelo debate sobre a expulsão de 3,7 milhões de refugiados que vivem na Turquia.



No final do ano passado, o chefe de Estado criticou aqueles que querem deixar o país por "caprichos desprezíveis".



Kiliçdaroglu recentemente se dirigiu a eles e pediu que "voltem. Este país precisa de vocês".



Embora o pessimismo predomine entre as novas gerações, alguns ainda acreditam na vitória do candidato social-democrata.



"Ele vai se defender com unhas e dentes", diz Ömer Altan, que está concluindo o mestrado em Engenharia Eletrônica na Universidade Técnica da Dinamarca.