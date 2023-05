Veterano Ken Loach e italiana Alice Rohrwacher fecham a mostra competitiva de Cannes

436

O diretor britânico Ken Loach, que já venceu duas vezes a Palma de Ouro em Cannes, e a cineasta italiana Alice Rohrwacher encerram nesta sexta-feira (26) a mostra competitiva do Festival de Cannes.



A cerimônia de premiação da 76ª edição do festival, marcado pelo retorno das grandes estrelas de Hollywood, acontecerá no sábado.



Loach, 86 anos, não precisa provar mais nada em Cannes e volta a exibir no festival o seu cinema com forte compromisso social.



"The Old Oak", que de acordo com o cineasta veterano é seu último filme, é ambientado em uma cidade do norte da Inglaterra afetada por um longo processo de desindustrialização e que recebe um grupo de refugiados sírios.



O principal ponto de ação é um pub antigo, o coração da pequena localidade.



Loach venceu sua primeira Palma de Ouro em 2006 com "Ventos da Liberdade" e repetiu o prêmio 10 anos depois, com o filme "Eu, Daniel Blake".



O diretor não abre mão de seu cinema militante, de esquerda, independente do período representado, com filmes que vão da Inglaterra contemporânea à guerra de independência da Irlanda.



- Palma de Ouro no sábado -



Alice Rohrwacher é uma diretora italiana de 41 anos que está na mostra oficial de Cannes pela terceira vez, este ano com "La Chimera".



O filme narra a história de um jovem arqueólogo que se envolve com um grupo de ladrões de tumbas na Itália na década de 1980.



Rohrwacher recebeu o Grande Prêmio do do festival em 2014 com "As Maravilhas". Em 2018 ele venceu o prêmio de roteiro em Cannes por "Lazzaro felice".



Em 2019 ela foi integrante do júri do festival.



Outros dois cineastas italianos estão na mostra competitiva: Marco Bellocchio (83 anos) e Nanni Moretti (69), ambos com filmes que examinam o passado do país.



A sexta-feira em Cannes terá ainda um evento com a atriz americana Jane Fonda, a última personalidade hollywoodiana a desembarcar no festival.



E a mostra Um Certo Olhar anunciará seus vencedores.



A 76ª edição do Festival de Cannes foi uma janela para o cinema mundial durante duas semanas, com cineastas veteranos e vozes novas, incluindo sete diretoras na mostra oficial, um recorde.



Dos 21 aspirantes, 13 retornaram ao evento e cinco já venceram a Palma de uro.



O júri, presidido pelo diretor sueco Ruben Ostlund, anunciará no sábado a lista de vencedores: Palma de Ouro, Grande Prêmio, Prêmio do Júri, melhor direção, melhor roteiro, melhor interpretação masculina, melhor interpretação feminina e melhor curta-metragem.



Também será revelado o vencedor do 'Caméra d'Or', que premia o melhor filme de estreia exibido em uma das mostras de Cannes.