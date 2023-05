Presidente do Equador passa por cirurgia bem-sucedida nos EUA

436

O presidente do Equador, Guillermo Lasso, passou por uma cirurgia de próstata bem-sucedida nos Estados Unidos, anunciou, nesta quinta-feira (25), a sede do governo equatoriano, em Quito.



Lasso, de 67 anos, está no poder desde 2021. Segundo o governo, a cirurgia foi bem-sucedida e ele já foi transferido para um quarto do Hospital Houston Methodist.



O presidente, de direita, dissolveu o Congresso na semana passada, para pôr fim a uma crise institucional resultante da intenção da esquerda opositora de destituí-lo por meio de um julgamento político por corrupção. A medida abrirá caminho para eleições gerais antecipadas, a fim de completar o mandato atual, de quatro anos.



As eleições para eleger presidente e vice-presidente, bem como os 137 parlamentares, foram convocadas para 20 de agosto.



Ao longo de seu mandato, Lasso viajou duas vezes para os Estados Unidos por motivos de saúde, como um câncer de pele e uma lesão na coluna. Seu retorno a Quito está previsto para o próximo domingo.