'Nem um voto' para DeSantis: o pedido do presidente do México aos hispânicos nos EUA

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, pediu, nesta quinta-feira (25), que os hispânicos residentes nos Estados Unidos não votem no governador da Flórida, Ron DeSantis, que busca a candidatura republicana para as eleições presidenciais.



López Obrador criticou a promessa feita pelo governador de que fechará a fronteira com o México caso ganhe a presidência em novembro de 2024. "Espero que os hispânicos da Flórida acordem e não lhe deem nenhum voto, que não se vote em quem persegue os imigrantes, em quem não respeita os imigrantes, porque o imigrante, como se diz na Bíblia, merece respeito", disse o mandatário esquerdista em sua habitual coletiva de imprensa.



DeSantis, que se perfila como principal rival do ex-presidente Donald Trump para a nomeação republicana, tem ganhado terreno na direita com políticas conservadoras em temas como a educação, o aborto e a imigração. Na apresentação de sua candidatura no Twitter, propôs "fechar a fronteira" com o México.



O presidente democrata Joe "Biden abriu a fronteira sul e permitiu que enormes quantidades de drogas entrassem no país. Fecharemos a fronteira, construiremos um muro fronteiriço e responsabilizaremos os cartéis das drogas", afirmou DeSantis.



López Obrador, cujo mandato termina no fim de 2024, destacou que políticos como o governador da Flórida podem ser tão "hipócritas" que perseguem os imigrantes e, ao mesmo tempo, empregam os mesmos.



"Em uma dessas, como são muito hipócritas, pode ser que tenha imigrantes trabalhando para ele", manifestou o presidente, que manteve uma relação próxima com Trump quando este ocupou a presidência.



O governante já havia pedido para os hispânicos nos Estados Unidos não apoiarem republicanos ou democratas que se candidatam ao Congresso e promovem um discurso contra os imigrantes. Estima-se que aproximadamente 35 milhões de pessoas de origem mexicana vivam nos Estados Unidos.



