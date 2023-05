Biden apresenta futuro chefe de Estado-maior como 'um guerreiro' antirracista

436

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apresentou, nesta quinta-feira (25) e como "um guerreiro" comprometido com a luta antirracista, seu candidato a comandar o Estado-Maior das Forças Armadas, o general Charles Q. Brown.



Brown, que é negro, comanda atualmente a Força Aérea. Sua indicação para chefiar as Forças Armadas deve ser validada pelo Senado. Biden disse que Brown é "um líder arrojado e um patriota inflexível", durante uma cerimônia nos jardins da Casa Branca.



Este ex-piloto muito experiente "não tem medo de dizer o que pensa", acrescentou.



O general, que se faz chamar de "C.Q.", ganhou notoriedade durante os protestos antirracistas "Black Lives Matter", realizados após a morte do afro-americano George Floyd nas mãos da polícia, há exatamente três anos, quando publicou um vídeo sobre a discriminação que ele mesmo sofreu, inclusive nas Forças Armadas.