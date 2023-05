Explosão de cigarro eletrônico em voo assusta passageiros e provoca retorno

436

Auf einem #Easyjet-Flug von #Genf nach #Amsterdam hat der Akku einer E-Zigarette einen Brand ausgelöst. Offenbar war die Zigarette angelassen worden. pic.twitter.com/rRIV72XaaM %u2014 SRF News (@srfnews) May 23, 2023



Durante um voo da EasyJet, os passageiros ficaram apreensivos quando um cigarro eletrônico explodiu repentinamente. O incidente levou a temores de uma possível ameaça de bomba e resultou no retorno da aeronave a Genebra por precaução. O acidente aconteceu na última quinta-feira (18/5), quando um e-cigarro defeituoso explodiu em um compartimento superior, pertencente a um dos viajantes.





Logo após, os presentes avistaram fumaça e os comissários de bordo identificaram duas malas em chamas. Alguns passageiros corajosamente tentaram apagar o fogo com as próprias mãos, e a situação foi resolvida rapidamente. A aeronave pousou em segurança no aeroporto de Genebra e foi inspecionada pelos serviços de emergência, sem relatos de feridos.





As autoridades suíças iniciaram uma investigação e determinaram que a causa do incêndio foi um 'descontrole térmico', ou seja, uma falha na bateria do cigarro eletrônico presente em uma das bagagens. A EasyJet informou que os 191 passageiros afetados embarcaram para o Aeroporto Schiphol de Amsterdã no dia seguinte.





As recomendações aos passageiros são de que os e-cigarros com no máximo duas baterias sejam permitidos na bagagem de mão, porém, não devem ser alocados nos compartimentos superiores.

O e-cigarro de um dos viajantes explodiu em um compartimento superior. (foto: Reprodução/Twitter)