A Rússia não obterá uma vitória militar na Ucrânia, declarou o chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, general Mark Milley, nesta quinta-feira (25), ao mesmo tempo em que advertiu que é improvável que Kiev consiga expulsar todas as tropas de Moscou tão rápido.



"Esta guerra, militarmente, não será vencida pela Rússia. Simplesmente não será", disse Milley a jornalistas no Pentágono.