Homem é preso em Londres após colisão no acesso a Downing Street

436

Um homem foi preso, nesta quinta-feira (25), após colidir um carro contra a barreira de proteção de acesso a Downing Street, residência do primeiro-ministro britânico, no centro de Londres - informou a polícia.



"Por volta das 16h20 (12h20 em Brasília), um carro bateu nos portões de Downing Street em Whitehall", a avenida na qual a Downing Street desemboca.



"Policiais armados detiveram um homem no local, suspeito de dano criminal e de direção perigosa", disse a polícia em um comunicado.



"Nenhum ferido foi relatado. Há investigações em curso para determinar o que aconteceu", acrescentou a polícia de Londres.



Imagens de televisão mostram um veículo branco, com porta-malas e portas abertas, encostado nas grades. A polícia isolou o local.



Essas cercas que fecham o acesso à famosa Downing Street foram instaladas em 1989 por questões de segurança. Anteriormente, o público podia caminhar até a famosa porta preta da residência oficial do primeiro-ministro britânico.