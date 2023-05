EUA: PIB cresceu 1,3% no 1º trimestre, segundo nova estimativa

436

O crescimento do PIB dos Estados Unidos desacelerou no primeiro trimestre, mas menos do que o esperado, para uma taxa de 1,3% em ritmo anual, de acordo com a segunda estimativa divulgada nesta quinta-feira (25) pelo Departamento de Comércio.



"A estimativa revisada reflete principalmente uma revisão para cima do investimento privado em estoques", disse o departamento em nota.



A primeira estimativa havia sido de crescimento de 1,1% em ritmo anual, medida preferida pelos Estados Unidos, que compara o PIB com o do trimestre anterior e depois projeta a evolução do primeiro trimestre.



A taxa acumulada no ano representa uma queda acentuada em relação ao quarto trimestre de 2022, quando a economia cresceu 2,6%.



Usando o mesmo método de cálculo de outras economias avançadas, que comparam com o trimestre anterior, o crescimento permanece em 0,3%, metade do ritmo do último trimestre de 2022 (+0,6%).



A desaceleração está relacionada às ações do Federal Reserve (Fed) para combater a alta inflação, utilizando como ferramenta o aumento das taxas de juros.