Grupo Wagner transfere posições em Bakhmut ao exército russo

436

O fundador do grupo paramilitar russo Wagner, Yevgueni Prigozhin, afirmou nesta quinta-feira (25) que seus combatentes começaram a transferir para o exército russo suas posições na cidade ucraniana de Bakhmut, que afirma ter conquistado.



"Hoje estamos retirando as unidades de Bakhmut. Até 1º de junho, a maior parte será transferida para as bases da retaguarda. Estamos entregando as posições aos militares, a munição e tudo que há nelas", declarou Prigozhin em um vídeo divulgado por sua assessoria de comunicação.



A transferência acontece no momento em que o exército russo enfrenta dificuldades nos flancos de Bakhmut. De acordo com Kiev, as tropas de Moscou perderam 20 quilômetros quadrados ao norte e sul da cidade para as forças ucranianas.



Também acontece após uma incursão de combatentes procedentes da Ucrânia na segunda-feira e terça-feira na região russa fronteiriça de Belgorod, que Moscou demorou mais de 24 horas para contra-atacar, o que demonstrou mais uma vez as dificuldades das forças russas.