Wall Street cai com lentidão nas negociações sobre dívida nos EUA

A bolsa de Nova York fechou em baixa nesta quarta-feira (24), em um contexto de prudência generalizada enquanto as reuniões entre democratas e republicanos continuam em busca de uma solução para o problema da dívida nos Estados Unidos.



O índice Dow Jones Industrial caiu 0,77%, enquanto o tecnológico Nasdaq perdeu 0,61% e o ampliado S&P; 500, 0,73%.



A oposição republicana e o governo de Joe Biden estão há semanas negociando um aumento do teto de endividamento dos Estados Unidos, sem o qual o Estado federal corre o risco de ficar sem dinheiro para honrar seus compromissos, o que poderia levar o país a um calote inédito sobre sua dívida.



Além disso, a bolsa recebeu a notícia de que os integrantes do Federal Reserve (Fed, banco central) são favoráveis a manter as taxas de juros altas por um tempo, segundo trechos das atas da última reunião de política monetária da entidade.



Este contexto é negativo para o mercado de ações, que esperava uma mudança de rumo do Fed até o fim do ano.