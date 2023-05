'Brasil deve ter uma voz mais forte no cenário mundial', diz chanceler britânico

436

O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, James Cleverly, defendeu que o Brasil tenha um papel mais importante e "decisivo" na nova ordem global, durante visita a Brasília nesta quarta-feira (24).



"O Brasil deve ter uma voz mais forte no cenário mundial e o Reino Unido está disposto a apoiá-lo", disse Cleverly em entrevista coletiva ao lado do chanceler brasileiro Mauro Vieira.



Para o titular do Foreign Office britânico, que, além de Brasília, visitou a cidade de Manaus na terça-feira, o Brasil "também tem um papel decisivo na remodelação da ordem internacional e do sistema multilateral".



Na primeira visita ao país de um chanceler britânico em nove anos, Cleverly reiterou o apoio de Londres à "ambição do Brasil de ter um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU".



"O equilíbrio global do poder virou para o sul [...] Isso não é algo ruim, mas é uma realidade que precisa ser refletida em várias instituições multilaterais, incluindo a ONU", afirmou.



Vieira, por sua vez, destacou a "coincidência perfeita" entre os dois países sobre o assunto.



A visita de Cleverly ao Brasil encerra um giro por América do Sul e Caribe que também o levou a Chile, Jamaica e Colômbia. Além disso, acontece semanas depois de Londres anunciar um aporte importante ao Fundo Amazônia.



O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, anunciou que investirá 80 milhões de libras (R$ 489 milhões na cotação de hoje) nesse fundo, durante uma reunião com o presidente Lula na véspera da coroação do rei Charles III.