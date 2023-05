Republicano DeSantis entra na corrida presidencial americana

436

O governador da Flórida, Ron DeSantis, apresentou, nesta quarta-feira (24), sua candidatura à indicação do Partido Republicano para as eleições presidenciais de 2024 nos Estados Unidos, a fim de "liderar nosso grande retorno americano", declarou.



DeSantis, 44 anos, formalizou sua candidatura em um documento entregue à Comissão Eleitoral Federal horas antes do lançamento midiático de sua campanha, em um bate-papo no Twitter com Elon Musk previsto para as 18h locais. Mas, devido a problemas técnicos, o republicano acabou formalizando o anúncio em um vídeo publicado na mesma plataforma.



"Sou Ron DeSantis e estou me candidatando a presidente para liderar nosso grande retorno americano", disse o republicano no vídeo. Mais de 400.000 pessoas tentavam ouvir a conversa ao vivo, mas o áudio apresentou falhas antes mesmo de DeSantis aparecer.



Durante a transmissão, foi possível ouvir Musk dizer que, devido ao grande número de pessoas conectadas, os servidores da plataforma estavam sobrecarregados.



A campanha do democrata Joe Biden, que busca a reeleição, reagiu rapidamente ao problema técnico, em um tuíte com um link para a sua página de arrecadação de fundos e a legenda: "Este link funciona".



A pré-candidatura do governador traz esperança para os republicanos que buscam uma alternativa ao ex-presidente Donald Trump, cujas ideias ele compartilha, mas não os excessos.



DeSantis se perfila como maior rival de Trump na disputa pela nomeação republicana. O vencedor das primárias enfrentará em novembro do próximo ano o candidato escolhido pelo Partido Democrata, muito provavelmente o atual presidente, Joe Biden.



- Figura conservadora -



Em 2018, DeSantis, um congressista quase desconhecido, venceu as eleições para governador de forma surpreendente, após contar com o apoio decisivo de Trump.



Desde então, se tornou uma estrela em ascensão na direita dos Estados Unidos, com políticas muito conservadoras em temas como educação, aborto e imigração.



Tais iniciativas deram a ele uma ampla cobertura midiática e uma reeleição triunfal em 2022. Mas a briga pela candidatura republicana revelará se seu novo status no partido é suficiente para superar Trump.



Várias pesquisas registram uma vantagem folgada do ex-presidente sobre o governador, embora os resultados devam ser vistos com cautela, já que ainda faltam meses para as primárias.



A principal diferença entre os dois candidatos reside, sobretudo, em seus comportamentos.



Para muitos, DeSantis, filho de uma família de classe trabalhadora, veterano de guerra e formado em Harvard e Yale, tem um sério déficit de carisma se comparado ao espalhafatoso bilionário do setor imobiliário.



"Anunciar sua candidatura no Twitter é perfeito para DeSantis. Assim, não precisa interagir com ninguém", ironizou um dos assessores do ex-presidente em conversa com a AFP.



John Wihbey, professor de mídia na Universidade Northeastern de Boston, disse que se associar a Musk daria a DeSantis credibilidade diante de um grupo de eleitores que buscam ir além de Trump.



"Também é uma leve indireta para seu oponente (republicano), aproveitando o poder do Twitter - um veículo que Trump dominou durante um tempo - para benefício próprio", afirmou.



- 'Enxerto de personalidade' -



As hostilidades entre eles começaram muito antes da entrada de DeSantis na campanha.



Faz semanas que Trump vem multiplicando as críticas ao seu adversário em suas redes sociais e comícios. DeSantis, por outro lado, tem contra-atacado à sua maneira, de forma mais sutil, destacando o que mais dói para o ex-presidente: sua derrota nas últimas eleições presidenciais para Biden.



"DeSantis precisa desesperadamente de um enxerto de personalidade", zombou Trump na manhã desta quarta-feira.



As projeções indicam que o governador da Flórida terá um duro embate contra o bilionário nova-iorquino, um homem imune aos escândalos, cujos problemas na Justiça parecem mobilizar ainda mais seus muitos seguidores.



Em sua campanha, DeSantis poderá contar com doações generosas - 110 milhões de dólares (cerca de R$ 545 milhões) até agora - com as quais espera encurtar a distância e inundar o país com anúncios.



Em um vídeo recente do comitê de ação política do governador, um homem cola um adesivo "DeSantis presidente" no capô de um carro, por cima de outro com o slogan "Trump 2016".



O anúncio resume a mensagem que o governador quer transmitir aos eleitores: diante do magnata de 76 anos, DeSantis quer incorporar a nova guarda do Partido Republicano.



Os outros candidatos declarados na corrida republicana - Nikki Haley, Tim Scott, Asa Hutchinson - mal ultrapassam os 5% nas pesquisas de intenção de voto. Tudo aponta para um duelo entre o governador da Flórida e o homem que o impulsionou.



