As datas importantes na vida de Tina Turner

436

Confira as principais datas na vida da cantora e rainha do rock Tina Turner, que faleceu nesta quarta-feira (24), aos 83 anos.



- 26 de novembro de 1939: Nasce Anna Mae Bullock no seio de uma família pobre do sul dos Estados Unidos. Desde muito jovem, Anna Mae se dedica a cantar em corais de igrejas.



- 1956: Conhece o músico de blues Ike Turner em Saint Louis e ela entra rapidamente no grupo Kings of Rhythm.



- 1960: Ike muda seu nome e a rebatiza como Tina Turner. Durante vinte anos, formarão o dueto Ike & Tina Turner Revue e lançarão mais de vinte álbuns.



- 1962: Tina se casa com Ike Turner em Tijuana, no México.



- 1978: O casa se divorcia.



- 1984: Ela publica seu primeiro álbum solo, "Private Dancer", que inclui a canção "What's Love Got To Do With It", a de maior sucesso em sua carreira e que lhe rendeu o Grammy de Gravação do Ano.



- 1985: Interpreta com Mel Gibson o papel de vilã no filme "Mad Max - Além da Cúpula do Trovão".



- 1986: Revela em sua autobiografia, "Tina Turner", as agressões que sofreu de Ike Turner durante seu casamento.



- 1993: Estreia o filme biográfico da cantora em que Angela Basset faz o papel de Tina Turner.



- 2013: Obtém a nacionalidade suíça e se casa com o produtor musical alemão Erwin Bach.



- 2017: Faz uma operação de transplante de rins.



- 2018: Seu filho mais velho morre aos 59 anos, provavelmente devido a um suicídio. A cantora tinha outros três filhos.