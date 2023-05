DeSantis anuncia candidatura à Casa Branca

436

O governador da Flórida, Ron DeSantis, lançou, nesta quarta-feira (24), sua campanha presidencial às eleições de 2024 nos Estados Unidos, prometendo liderar os americanos em uma nova era de sucesso e luta pela liberdade.



"Eu sou Ron DeSantis e estou me candidatando a presidente para liderar nosso grande retorno americano", disse o republicano em um vídeo publicado no Twitter.



DeSantis divulgou o vídeo momentos antes do início de uma conversa ao vivo prevista com o bilionário Elon Musk, dono da plataforma, durante a qual planejava fazer o anúncio formal de sua candidatura.



No entanto, o Twitter parecia passar por problemas técnicos, pois mais de 400.000 pessoas tentavam ouvir a conversa, mas o sistema de áudio caiu repetidamente, antes de DeSantis aparecer.



Durante a transmissão, foi possível ouvir Musk dizer que devido ao grande número de pessoas conectadas, o servidores da plataforma teriam ficado sobrecarregados.



A campanha de Biden rapidamente reagiu em um tuíte com um link de uma página de arrecadação de fundos com a legenda, "este link funciona".



