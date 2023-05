Idosa morre atropelada por moto policial que escoltava duquesa de Edimburgo

436

(foto: Freepik) Uma mulher idosa morreu nesta quarta-feira (24/5), em decorrência de um grave acidente ocorrido há duas semanas, quando foi atingida por uma motocicleta da polícia que escoltava a duquesa de Edimburgo, Sophie. Helen Holland, de 81 anos, não resistiu aos ferimentos internos severos e às múltiplas fraturas que sofreu, conforme informou seu filho, Martin Holland, à BBC.





A vítima estava em coma desde o acidente, segundo a família. A Polícia Metropolitana de Londres confirmou o óbito por meio de um comunicado enviado por e-mail. O Palácio de Buckingham manifestou profundo pesar pela morte de Holland e enviou condolências à família da idosa. A duquesa Sophie, esposa do príncipe Edward, irmão mais novo do rei Charles, pretende entrar em contato diretamente com a família da vítima.





O incidente, ocorrido no bairro de Earl's Court, no oeste de Londres, está sob investigação pelo Escritório Independente de Conduta Policial (IOPC, em inglês). Nenhuma informação adicional foi divulgada pelo IOPC nesta quarta-feira, enquanto a Polícia Metropolitana afirmou estar cooperando com a apuração do caso.





O superintendente-chefe Richard Smith, responsável pela Proteção Especial e Realeza da Polícia Metropolitana, expressou em um comunicado o impacto trágico do ocorrido entre os colegas de trabalho. Ele também prestou solidariedade à família e aos entes queridos de Helen Holland neste momento de luto.