Mulher de 95 anos morre após ser atingida por taser

Taser foi usado contra idosa e causou lesões corporais graves (foto: divulgação/sinapol) Uma idosa australiana de 95 anos morreu nesta quarta-feira (24/5) após ser atingida por uma pistola de choque Taser, desferida por um policial, na semana passada.

A informação foi divulgada pelas autoridades de segurança do país. A idosa, Clare Nowland, 'faleceu tranquilamente no hospital, logo após às 19h (horário local), cercada por seus familiares e pessoas queridas', segundo comunicado da polícia de Nova Gales do Sul.

Ela estava internada em estado crítico desde o ocorrido, em 17 de maio, que abalou a população australiana. Poucas horas antes de seu falecimento, um agente policial de 33 anos foi indiciado por causar lesões corporais graves, agressão com lesões corporais graves e agressão com uma pistola Taser.

O policial envolvido foi afastado de suas atividades e deverá comparecer à Justiça no dia 5 de julho. O incidente ocorreu no asilo Yallambee Lodge, localizado em Nova Gales do Sul, depois que funcionários acionaram a polícia relatando uma mulher 'armada com uma faca'.

Os agentes ordenaram que Nowland largasse a arma branca, mas ela se aproximou 'lentamente' deles, usando seu andador, momento em que um dos policiais usou a arma de choque contra a idosa.