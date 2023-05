Australiana de 95 anos morre após choque de Taser por policial

436

Uma australiana de 95 anos morreu nesta quarta-feira (24), uma semana depois de receber uma descarga de pistola de choque Taser por um policial - informaram as forças de segurança.



Clare Nowland "morreu em paz no hospital, pouco depois das 19h (horário local), cercada por sua família e entes queridos", afirmou a polícia de Nova Gales do Sul, em um comunicado.



Ela foi hospitalizada em estado crítico depois de receber um disparo de pistola Taser em 17 de maio. O caso chocou os australianos.



Horas antes de sua morte, um policial de 33 anos foi acusado de causar lesões corporais graves, agressão com lesões corporais graves e agressão com uma pistola Taser.



O acusado foi suspenso de suas funções e deverá se apresentar à Justiça em 5 de julho.



O incidente aconteceu na casa de repouso Yallambee Lodge, em Nova Gales do Sul, quando funcionários chamaram a polícia para relatar que havia uma mulher "armada com uma faca".



Os policiais disseram que mandaram Nowland soltar a faca, mas a mulher avançou "devagar" na direção deles com seu andador, momento em que um policial usou a arma de choque contra ela.