Tufão Mawar passa perto da ilha americana de Guam

O tufão Mawar, com ventos potencialmente catastróficos, passou nesta quarta-feira (24) ao norte da ilha de Guam, território dos Estados Unidos no Oceano Pacífico e importante área militar.



"O que estamos sentindo agora é o olho do tufão atravessando para o Canal de Rota", disse a governadora Lou Leon Guerrero no Facebook.



O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos (NWS) observou que os ventos máximos de Mawar atingem 225 quilômetros por hora, tornando-o um perigoso supertufão de categoria 4.



As autoridades locais emitiram na terça-feira ordens de evacuação e abriram abrigos temporários.



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou na terça-feira estado de emergência para esta ilha de 170.000 habitantes para fornecer ajuda federal, informou a Casa Branca.



"Estou em uma casa de concreto e minhas janelas estão fechadas. Saí brevemente e os ventos são muito fortes com chuvas intermitentes", disse à AFP Beckie Merrill, professora de 46 anos, em uma área no sul da ilha.



Depois de prever um "golpe direto" em Guam, os meteorologistas afirmaram horas mais tarde que o tufão se deslocou para o norte do território insular.



"Parece que estamos sendo atingidos de perto pelo olho que passa pelo Canal da Rota. A parede sul do olho passará por grande parte de Guam. Os piores ventos ocorrerão no terço norte de Guam", disse o NWS à AFP.



"Estou preocupado com a segurança do nosso povo. É a primeira tempestade desta magnitude em 20 anos", afirmou o governador, que pediu aos moradores que procurem abrigo.