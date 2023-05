Vulcão Popocatépetl mantém emissão de gases e cinzas no México

436

O vulcão Popocatépetl continuava liberando gases e cinzas, que alcançaram várias localidades do centro do México. Seu nível de alerta permanece no nível anterior ao de alta periculosidade, informaram autoridades nesta terça-feira (23).



Três dias depois que a fumaça levou à suspensão temporária das operações nos dois aeroportos da Cidade do México, o vulcão continuava expelindo vapor d'água, gases e cinzas, segundo o relatório mais recente do Centro Nacional de Prevenção de Desastres.



"Sua intensidade diminuiu e está emitindo menos cinzas. Estamos vigilantes dia e noite, que não haja alarme", declarou mais cedo o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.



"Ontem à noite já dormi um pouco melhor, porque, nos outros três dias, vibravam as janelas e a porta da casa, e o barulho assustava", descreveu hoje à AFP Francisca de los Santos, de 56 anos, na localidade de Santiago Xalitzintla, estado de Puebla, onde se registrava queda de cinzas.



Usando máscara, para evitar problemas respiratórios, Francisca, assim como a maioria dos moradores da região vizinha ao vulcão, não pensa em deixar o local: "Já estamos acostumados, mas sempre assusta um pouco".



A atividade do vulcão aumentou na noite da última sexta-feira, com explosões moderadas, acompanhadas de emissão de cinzas e fragmentos incandescentes nas proximidades da cratera.



O Popocatépetl, cujo processo eruptivo foi reativado em dezembro de 1994, fica na divisa entre os estados de México, Morelos e Puebla.