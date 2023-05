Cannes presta homenagem a Carlos Saura

436

O Festival de Cannes prestou uma homenagem póstuma, nesta terça-feira (23), ao cineasta espanhol Carlos Saura, com a projeção em uma telão na praia de seu filme "Carmen" (1983), evento que contou com a presença de seu filho, Antonio.



"A França deu ao meu pai a possibilidade de ser livre, de contar a verdade sobre a cultura espanhola", disse Antonio ao lembrar o diretor, que morreu em fevereiro, aos 91 anos, e dirigiu cerca de 50 filmes ao longo de uma carreira de mais de meio século.



Antonio Saura, produtor e distribuidor de cinema, lembrou como Cannes e a França sempre acolheram "com generosidade" as obras de seu pai quando a censura da ditadura do general Franco seguia vigente.



A filha do dançarino e coreógrafo Antonio Gades (protagonista de Carmen), María Esteve, que participou da homenagem em Cannes, destacou "essa união tão bela entre entre a dança e o cinema", que levou o dançarino e o cineasta a colaborarem em outros dois filmes: "Bodas de Sangue" (1981) e "Amor Bruxo" (1986).



Saura é considerado um dos grandes nomes do cinema espanhol e é conhecido, principalmente, por filmes que retrataram as mazelas da sociedade espanhola durante o franquismo.



A relação de Saura com Cannes foi determinante na projeção internacional de sua obra, com a presença constante de seus filmes no festival ao longo dos anos e prêmios especiais do júri para "A Prima Angélica" e "Cría Cuervos".