Casa Branca descarta solução constitucional para crise da dívida nos EUA

O presidente americano, Joe Biden, não tem planos de recorrer à 14ª Emenda para evitar um default nos Estados Unidos, informou a Casa Branca nesta terça-feira (23), descartando uma solução constitucional para a atual crise da dívida.



Biden e o presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Kevin McCarthy, conversaram para tentar chegar a um acordo que permita elevar o limite de endividamento de forma que o governo americano possa honrar seus compromissos atuais.



Evocar a 14ª Emenda à Constituição americana, que segundo alguns juristas permitiria ao Tesouro ignorar o teto da dívida, "não vai resolver o problema que temos atualmente", disse a jornalistas a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.



Dias atrás, Biden afirmou que estava avaliando a possibilidade de recorrer a esta emenda, mas admitiu que se preocupava com os danos econômicos que poderiam ocorrer enquanto eventuais questões legais fossem resolvidas.



As declarações de Jean-Pierre sugerem que qualquer plano de usar um mecanismo constitucional para solucionar a crise da dívida está paralisado.



A porta-voz também pareceu descartar uma prorrogação no curto prazo do teto da dívida para que as partes tenham mais tempo de negociar. Ela disse aos jornalistas que esta solução "não está sobre a mesa".