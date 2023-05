Legisladores dos EUA e UE exigem que diretor de petrolífera deixe condução de negociações climáticas

436

Mais de 100 membros do Congresso dos Estados Unidos e do Parlamento Europeu pediram, nesta terça-feira (23), a remoção de um executivo da indústria petrolífera da liderança da próxima conferência da ONU sobre mudanças climáticas.



A escolha de Sultan Al Jaber, diretor executivo da Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (Adnoc), nos Emirados Árabes Unidos, para liderar a COP28 em dezembro, em Dubai, enfureceu ativistas ambientais. O principal temor é que ele prejudique o progresso alcançado na redução das emissões de gases de efeito estufa.



Os legisladores expressaram uma "profunda preocupação" com a nomeação em uma carta enviada ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e ao secretário-geral da ONU, António Guterres.



Eles instaram esses líderes a "limitar a influência das indústrias poluentes" nas reuniões da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.



"Não podemos permitir que interesses especiais criem mais obstáculos na corrida contra as mudanças climáticas", afirmou pelo Twitter o senador americano Sheldon Whitehouse, conhecido por sua defesa do meio ambiente.



Em Bruxelas, a carta foi assinada por 99 eurodeputados ecologistas, de esquerda e de centro-esquerda.



Dezenas de ONGs manifestaram em janeiro sua oposição à nomeação de Al Jaber, de 49 anos, que também é ministro da Indústria e Tecnologia Avançada dos Emirados.



No entanto, em entrevista à AFP em abril, Al Jaber defendeu seu histórico, destacando que fundou a empresa estatal de energia renovável Masdar.



