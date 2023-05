Rússia diz ter interceptado dois bombardeiros dos EUA sobre o Báltico

436

A Rússia anunciou, nesta terça-feira (23), que enviou um dos seus aviões interceptores ao mar Báltico para evitar que dois bombardeiros americanos se aproximassem de sua fronteira.



"Depois da retirada dos aviões de guerra estrangeiros da fronteira com a Rússia, o caça russo, um Su-27, retornou à sua base de origem", sem incidentes, informou o ministério russo da Defesa pelo Telegram.



Segundo esse informe, as aeronaves interceptadas eram bombardeiros estratégicos B-1B da Força Aérea dos Estados Unidos, que "se aproximavam da fronteira da Rússia".



O ministério também esclareceu que "a fronteira russa não foi violada".



Os incidentes entre aviões russos e de países-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) se multiplicaram nos últimos anos, inclusive antes do início da operação militar russa na Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022.



Na semana passada, um incidente similar ocorreu quando um caça russo interceptou um avião militar francês e outro alemão sobre o Báltico.



No início de maio, uma avião da guarda fronteiriça polonesa que operava no mar Negro como parte da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex) foi posto em situação de perigo pela aproximação de um caça russo, segundo Varsóvia.



Um mês antes, a aeronáutica russa interceptou um drone americano Reaper MQ-9 sobre o mar Negro, que depois caiu em suas águas. O incidente provocou uma breve escalada nas tensões entre Washington e Moscou.