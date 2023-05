436

O governador da Flórida, Ron DeSantis, anunciará, nesta quarta-feira (24), sua candidatura às primárias do Partido Republicano, com vistas às eleições presidenciais dos Estados Unidos de 2024, disse à AFP uma fonte próxima.



DeSantis, visto como o principal adversário do ex-presidente Donald Trump (2017-2022) para a nomeação republicana, fará o anúncio durante uma conversa no Twitter com o milionário Elon Musk.