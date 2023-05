Governo do Reino Unido anuncia reformas no visto estudantil para reduzir imigração

436

O governo britânico anunciou novas regras para vistos de estudante, nesta terça-feira (23), incluindo restrições para reagrupamento familiar, com o objetivo de reduzir o fluxo migratório.



Apesar da queda registrada durante a pandemia, o saldo migratório líquido está em alta e deve atingir um nível recorde este ano.



De acordo com estatísticas oficiais publicadas em novembro, a migração líquida para junho de 2022 foi de meio milhão de pessoas.



Os novos números serão divulgados esta semana. E são esperados com expectativa, já que, desde o Brexit, os sucessivos governos conservadores prometem reduzir a imigração - sem sucesso.



O novo plano estabelece que apenas os alunos de pós-graduação designada como programas de pesquisa podem convidar familiares dependentes. Além disso, os estudantes estrangeiros não poderão mudar o visto de estudante para o de trabalho antes de concluírem os estudos.



Em torno de 136 mil vistos foram emitidos para dependentes de estudantes estrangeiros em 2022, ante 16 mil em 2019, segundo dados oficiais.



"Registramos um aumento nunca visto no número de dependentes por estudantes que chegam ao nosso país com visto. Chegou a hora de limitarmos essa via", declarou a ministra britânica do Interior, Suella Braverman.



O controle da imigração foi o principal assunto durante a campanha do referendo que determinou a saída do Reino Unido da União Europeia.



Desde então, apesar das promessas de retomar o controle das fronteiras, os governos conservadores que se sucederam não conseguiram diminuir os números da imigração - nem por vias legais, nem por caminhos irregulares.