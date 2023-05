Ministro do Catar alerta para possível escassez de energia na Europa

436

O ministro da Energia do Catar opinou nesta terça-feira (23) que a Europa corre o risco de enfrentar uma escassez de petróleo e gás no próximo inverno, além de ter afirmado que "o pior está por vir".



O emirado, um dos maiores exportadores de gás do mundo, está trabalhando para fechar contratos de longo prazo com os países europeus, que em sua maioria recusaram até o momento, apesar das buscas por alternativas aos combustíveis russos.



"O que salvou a humanidade e a Europa este ano foi um inverno quente e a desaceleração da economia", declarou o ministro da Energia do Catar, Saad Al Kaabi, durante um fórum em Doha.



Após a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, que provocou sanções ocidentais contra Moscou e, por consequência, o aumento dos preços do gás, os países europeus enfrentaram o medo de uma grave escassez energética no inverno passado.



Uma situação que foi evitada, ao menos em parte, pelas temperaturas acima do esperado para o inverno.



"Se a economia começar a registrar uma recuperação (em 2024) e acontecer um inverno normal, acho que o pior ainda está por vir", enfatizou o ministro.



"Mas se (os líderes europeus) tiverem um plano e conversarem com os produtores, e se as empresas de petróleo e gás não forem demonizadas, a realidade vai se impor e teremos uma solução sensata", argumentou Kaabi.