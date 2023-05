Zelensky visita a frente de batalha no leste da Ucrânia

436

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, visitou nesta terça-feira (23) a linha de frente da batalha na região de Donetsk, no leste do país, anunciou o governo.



O chefe de Estado "visitou posições na linha de frente na área de defesa Vugledar-Marinka", cenário de combate há vários meses com o exército russo, informou a presidência em um comunicado, que também exibe fotos do presidente ao lado dos militares.



As imagens mostram o presidente, de uniforme militar, apertando as mãos dos soldados.



Zelensky se reuniu com fuzileiros navais ucranianos por ocasião do dia desta força na Ucrânia. O presidente entregou condecorações e anunciou a criação de novas unidades.



"Todos os dias, no campo de batalha, os fuzileiros navais demonstram que são uma força poderosa que destrói o inimigo, liberta terras ucranianas e realiza as tarefas mais difíceis nas condições mais difíceis. E precisamos de mais forças deste tipo", afirmou, de acordo com o comunicado.