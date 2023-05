Buscas por Madeleine McCann são retomadas em Portugal após 16 anos

436

Madeleine McCann desapareceu aos 3 anos e nunca mais foi vista. (foto: Netflix/Divulgação)

A Polícia de Portugal reiniciou, nesta segunda-feira (22/5), as investigações em busca de vestígios e informações que possam esclarecer o desaparecimento de Madeleine McCann, ocorrido em 2007, quando ela tinha apenas três anos.



Segundo os jornais SIC Notícias e CM Portugal, a operação está sendo realizada na barragem do Arade, localizada a 45 minutos da Praia da Luz, no Algarve, onde Madeleine desapareceu. O principal suspeito, o alemão Christian Brueckner, costumava frequentar a área. A ação policial foi solicitada pelas autoridades alemãs e conta com o apoio dos ingleses.





Mergulhadores devem iniciar as buscas subaquáticas ainda esta semana. Vale lembrar que, em 2008, o local já havia sido alvo de investigações, porém, apenas uma meia foi encontrada na época. A última grande operação do caso Madeleine ocorreu em junho de 2014, quando as autoridades britânicas realizaram escavações e usaram cães farejadores na região da Praia da Luz.





Christian Brueckner é considerado o principal suspeito pelas autoridades portuguesas. O alemão possuía uma casa a três quilômetros do hotel onde Madeleine e sua família estavam hospedados no momento do desaparecimento. Brueckner foi investigado, mas até agora nenhuma prova foi encontrada para incriminá-lo. Atualmente, ele cumpre pena de sete anos por tráfico de drogas e estupro de uma idosa na Praia da Luz, em 2005, além de possuir antecedentes de roubos e furtos em hotéis na região do Algarve.