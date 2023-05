436

O TikTok apresentou, nesta segunda-feira (22), uma ação em um tribunal federal americano para impedir que Montana implemente uma proibição geral da rede social de vídeos neste estado, situado no noroeste dos Estados Unidos.



"Acreditamos que nosso recurso legal irá prevalecer com base em uma série de precedentes e fatos muito sólidos", disse um porta-voz do TikTok à AFP.



A proibição sem precedentes, prevista para entrar em vigor em 2024, viola o direito à liberdade de expressão, protegido pela Constituição americana, argumentou o TikTok em sua ação.