Os Estados Unidos se declararam "preocupados com a visita provocativa de hoje" do ministro de Segurança Interior de Israel, o direitista Itamar Ben Gvir, à Esplanada das Mesquitas em Jerusalém.



"Este local sagrado não deve ser usado com fins políticos", disse, em nota, o porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller.



A visita de Ben Gvir ao que os judeus chamam de Monte do Templo ocorreu pouco depois do "Dia de Jerusalém", que comemora a "reunificação" da cidade após a conquista, em 1967, da parte oriental, de maioria palestina, por parte de Israel.