A segunda missão privada da história rumo à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) decolou, neste domingo (21), com um homem e uma mulher sauditas - as primeiras pessoas desta nacionalidade a viajarem à estação orbital.



O foguete Falcon 9, da SpaceX, foi lançado do Centro Espacial Kennedy, na costa leste da Flórida, em uma missão organizada pela empresa Axiom Space.



Os sauditas Rayyanah Barnawi e Ali Al-Qarni estão acompanhados da ex-astronauta da Nasa, Peggy Whitson, e do empresário americano, John Shoffner.