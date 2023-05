Ecologistas tingem de preto água da Fontana di Trevi em Roma

436

Ativistas climáticos tingiram de preto a água da famosa Fontana di Trevi, em Roma, neste domingo (21), alertando que as inundações recentes que mataram 14 pessoas no nordeste do país são "uma advertência".



Militantes da organização ambientalista Last Generation entraram na famosa fonte e derramaram na água um líquido à base de carvão vegetal, antes que fossem retirados pela polícia.



O ato de protesto coincidiu com a viagem da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, à região de Emilia-Romagna, onde ela visitou as áreas afetadas pelas inundações, provocadas por 36 horas de chuva, equivalentes a seis meses de precipitações, segundo estimativas das autoridades.



Mais de 36.000 pessoas tiveram que deixar suas casas e os custos provocados pelo desastre são estimados em centenas de milhões de euros.



Um dos participantes, Mattia, de 19 anos e que não quis divulgar seu sobrenome, afirmou que decidiu fazer parte do protesto "porque a horrível tragédia vivenciada estes dias em Emilia-Romagna é uma advertência do futuro tenebroso que espera a humanidade".



A Last Generation começou suas ações organizando protestos pacíficos, mas chamativos, no ano passado na Itália, antes das eleições gerais, pedindo aos políticos de todos os matizes que fizessem da luta contra as mudanças climáticas uma prioridade.



O movimento também fez protestos em outras partes da Europa para chamar a atenção para o aquecimento global, jogando sopa, torta, purê de batata e tinta lavável em monumentos e obras de arte.