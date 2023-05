436

O aclamado escritor britânico Martin Amis morreu aos 73 anos em sua casa em Lake Worth, na Flórida, noticiaram, neste sábado (20), o jornal americano The New York Times e veículos de comunicação britânicos.



A esposa de Amis, Isabel Fonseca, disse à imprensa que o autor de obras perspicazes e mordazes como "Dinheiro" e "A Zona de Interesse", entre outros, morreu na sexta-feira em consequência de um câncer de esôfago.



